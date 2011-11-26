Для минских педагогов и строителей возвели общежитие на 300 мест

Новое общежитие поможет решить кадровый дефицит в сфере образования. В ближайшее время сюда заселятся и молодые транспортники. Такая избирательность не случайна — именно в этих специалистах Минск сегодня нуждается больше всего.
В середине лета сдали в эксплуатацию такое же общежитие для медиков — второе их трех возводимых в этом микрорайоне. Построено оно всего за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Это жильё удобно, комфортно и с точки зрения здоровья тоже здоровое жильё. Это не общежитие, где ты в комнате втроём и нужно идти куда-то в коридор — здесь всё своё.
Иван Янчарский, генеральный директор компании-застройщика:
По сути это отдельный дом. Отдельный квартиры — одно- и двухкомнатные — все удобства не на этаже или где-то в подвале, как в старых общежитиях, а всё на месте.