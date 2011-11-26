В Минск привезли якорь, снятый с корабля петровских времён

Новости Беларуси, Минск. Накануне Дня морской пехоты в Минск привезли якорь, поднятый с корабля затонувшего в Финском заливе еще в петровские времена. В почетном эскорте — делегаты из городов военно-морской славы, ветераны из Санкт-Петербурга, Москвы, Геленджика, Севастополя и Одессы.

Привезенный якорь станет основным элементом памятника-монумента военным морякам, который установят в столице чуть позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем будет надпись: «Морякам земли белорусской от благодарной России».

К слову, 74 адмирала российского военно-морского флота были родом из нашей страны. Даже зарождение российской морской пехоты связано с белорусами, ведь первый «полк морских солдат» под руководством графа Фёдора Головина был сформирован в 1705 году в Гродно.

Арсений Крицкий, автор и координатор проекта «Морское братство нерушимо!»:

Якорь — это свидетельство той героической эпохи, когда мы были вместе, когда мы открывали флот. И что ещё может быть символ, как не этот якорь, которому действительно более 300 лет.

Зигмунд Жабко, председатель Белорусского союза военных моряков:

Это событие знаковое, и оно как раз будет напоминать тем, кто прошёл флотскую службу, что это единение наших государств вечно и нерушимо.