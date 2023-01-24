Для абитуриентов Военной академии 24 января проведут День открытых дверей

Новости Беларуси. Сегодня, 24 января, в Военной академии ждут тех, кто интересуется обучением в этом вузе. Абитуриентам расскажут о порядке приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что в 2023 году в Беларуси правила изменились для всех учебных заведений. Есть новшества и при поступлении на специальности для Вооруженных Сил, транспортных войск и органов пограничной службы. С ними и познакомят стремящихся стать в будущем офицерами. День открытых дверей – это еще и возможность больше узнать об учебно-материальной базе Академии. Для желающих спланирована экскурсия по факультетам. Главное – не опаздывать. Начало запланировано на 10:00.