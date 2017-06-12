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Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок

12 июня 2017 18:03
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Новости Беларуси. Фольклор глазами детей: в столичной галерее «Университет культуры» презентовали новый сборник белорусских народных сказок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уникальность издания в красочных иллюстрациях.

Их авторы – учащиеся Гимназии-колледжа искусств. Все рисунки выполнены акварелью и выглядят очень реалистично.

Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок-1

Анастасия Лисовец, учащаяся Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
При прочтении сразу появлялись образы, которые можно будет показать при иллюстрировании.

И сразу возникала те серия иллюстраций, которую можно будет показать.

В сборник вошли самые известные и любимые народные сказки. Чтобы расширить круг читателей, книгу выпустили на русском языке.

Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок-4

Ольга Ванина, директор издательства:
Довольно много белорусских народных сказок выпущено на белорусском языке. А у нас часто на выставках спрашивают наши друзья из соседних стран: «А у вас есть сказки белорусские на русском языке, чтобы можно было почитать?»

И вот мы решили: почему бы нам не выпустить белорусские народные сказки на русском языке.

Евгений Сакович, заместитель директора Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
Дети, они чище нас. Они делают то, как это чувствуют, и, наверное, это самая большая ценность.

Сборник сказок издан в рамках проекта «Дети – детям» и уже скоро появится в книжных магазинах и библиотеках страны.

# общество # Фотофакт # Книги # Евгений Сакович # Ольга Ванина # Анастасия Лисовец

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