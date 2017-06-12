Дети делают так, как это чувствуют: ученики Гимназии-колледжа искусств проиллюстрировали сборник белорусских сказок

Новости Беларуси. Фольклор глазами детей: в столичной галерее «Университет культуры» презентовали новый сборник белорусских народных сказок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уникальность издания в красочных иллюстрациях.
Их авторы – учащиеся Гимназии-колледжа искусств. Все рисунки выполнены акварелью и выглядят очень реалистично.
Анастасия Лисовец, учащаяся Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
При прочтении сразу появлялись образы, которые можно будет показать при иллюстрировании.
И сразу возникала те серия иллюстраций, которую можно будет показать.
В сборник вошли самые известные и любимые народные сказки. Чтобы расширить круг читателей, книгу выпустили на русском языке.
Ольга Ванина, директор издательства:
Довольно много белорусских народных сказок выпущено на белорусском языке. А у нас часто на выставках спрашивают наши друзья из соседних стран: «А у вас есть сказки белорусские на русском языке, чтобы можно было почитать?»
И вот мы решили: почему бы нам не выпустить белорусские народные сказки на русском языке.
Евгений Сакович, заместитель директора Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
Дети, они чище нас. Они делают то, как это чувствуют, и, наверное, это самая большая ценность.
Сборник сказок издан в рамках проекта «Дети – детям» и уже скоро появится в книжных магазинах и библиотеках страны.