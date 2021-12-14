Депутаты 14 декабря рассмотрят проект республиканского бюджета на 2022-й. Что изменится в распределении средств?

Новости Беларуси. Депутаты 14 декабря рассмотрят в первом чтении проект республиканского бюджета-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что он сохранит свою социальную направленность. Запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение и заработную плату.

Предусматривается рост базовой ставки до 210 рублей, а также ряд доплат и стимулирующих выплат бюджетникам. Кроме того, планируется сохранить механизм надбавок для медицинских работников, работающих в условиях COVID-19. Все приоритеты определены программой социально-экономического развития.