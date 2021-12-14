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Депутаты 14 декабря рассмотрят проект республиканского бюджета на 2022-й. Что изменится в распределении средств?

14 декабря 2021 06:28
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Новости Беларуси. Депутаты 14 декабря рассмотрят в первом чтении проект республиканского бюджета-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что он сохранит свою социальную направленность. Запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение и заработную плату.  

Депутаты 14 декабря рассмотрят проект республиканского бюджета на 2022-й. Что изменится в распределении средств?-1

Предусматривается рост базовой ставки до 210 рублей, а также ряд доплат и стимулирующих выплат бюджетникам. Кроме того, планируется сохранить механизм надбавок для медицинских работников, работающих в условиях COVID-19. Все приоритеты определены программой социально-экономического развития.  

Депутаты 14 декабря рассмотрят проект республиканского бюджета на 2022-й. Что изменится в распределении средств?-4

Также бюджет сформирован с учетом санкционных рисков. А потому предпочтение будут отдавать проектам, которые направлены на импортозамещение, переработку местных сырьевых ресурсов, повышение конкурентоспособности предприятий.  

# Государственный бюджет Беларуси # общество # Фотофакт

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