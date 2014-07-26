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Брест отметил 995 день рождения

26 июля 2014 18:07
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Новости Беларуси. Бал, путешествие на ретро-автомобилях, 1 международный велофестиваль и  романтическая акция признания в любви – Брест отметил 995  день рождения. В город прибыли многочленные гости, в числе которых делегации из 11 городов-побратимов и 3 городов –тезок. 

Ровно 100  лет назад в Бресте в 26 июля слушали Рахманинова. Современные брестчане  традицию  нарушать не стали  – 995 День Рождения города  начали с Берестейского бала.  В театре время, казалось, повернулось вспять: со сцены звучала классика,  в бальном зале прогуливались дамы в вечерних туалетах.

Лилия Бабицкая, участница бала:
Мода на балы возвращается везде. Во все мире. С каждым годом все больше желающих принять участие  именно в Берестейском бале. Здесь прекрасная обстановка, живая музыка.

Виртуальное путешествие во времени, пусть и не столь отдаленное, поддержали и любители ретро-автомобилей.  На экскурсию по  историческим местам  из Бреста  отправились более 20 раритетных  машин.  В  свои  почтенные 80 лет этот  Опель  выглядит  так, будто бы только что сошел с конвейера.   Благодаря  великолепному состоянию,  машина   снискала славу  «кинозвезды» — ее не раз снимали в исторических картинах.  Востребованность машины  – заслуга ее владельца. Игорь Стукалов   восстанавливает  авто уже  почти 10 лет, говорит: совершенству нет предела и мечтает, чтобы каждая гайка в его Опеле была оригинальной.  

Игорь Стукалов:
В ужасном состоянии была, она несколько лет стояла в сыром гараже. Когда я ее увидел, меня ничего не остановило взять ее, потому  что  я искал эту машину.

На старт в День города вышли и любители двухколесных железных коней. В  Бресте прошел 1 международный велофестиваль.  По городу проехало  почти 1,5 тысячи велосипедистов из 6 стран мира. В гостеприимный Брест  любители велопутешествий добрались даже из  таких отдаленных мест, как Австралия и Швейцария.  География и масштаб форума впечатлил даже тех, в чьих странах подобные  мероприятия проходят ежегодно.

Тадеуш Матвейчик, участник велофестиваля (Польша):
Это ваш первый фестиваль и уже столько участников. На нашем первом таком фестивале было не больше 50 человек. Так что желаем вам, что бы в ближайшие годы фестиваль добрался до  нескольких десятков тысяч участников.

Среди участников  фестиваля и те, кто  10 лет назад совершил уникальное  велопутешествие из Бреста белорусского в Брест французский. Сегодня  мэры городов-тезок нанесли  ответный визит.  Среди многочисленных гостей  — представители Бреста французского, польского и чешского. Всего в мире с таким названием 12 городов. В   планах  их руководителей — создать «брестскую ассоциацию».   

Реза Салями, заместитель мэра французского Бреста  (Франция):
У нас похожая общая история.  Историческое развитие.  У нас тоже  много доброжелательных, гостеприимных людей.  Кроме того,  нас роднит тот факт, что мы находимся на разных концах Европы – белорусский Брест ее  «востояные ворота», французский — «западные». 

В 995 День Рождения  Брест превратился в огромную сценическую площадку: выступление творческих коллективов,  импровизированная выставка фотографий, спектакли под открытым небом  от уличных театров.   В калейдоскопе событий  праздничного дня — большой концерт звезд белорусской эстрады и романтическая акция для всех влюбленных. В момент торжественного зажжения фонарей брестчане смогут  скрепить свои чувства искренним поцелуем или, возможно, долгожданным признанием в любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Реза Салями

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