Новости Беларуси. Бал, путешествие на ретро-автомобилях, 1 международный велофестиваль и романтическая акция признания в любви – Брест отметил 995 день рождения. В город прибыли многочленные гости, в числе которых делегации из 11 городов-побратимов и 3 городов –тезок.

Ровно 100 лет назад в Бресте в 26 июля слушали Рахманинова. Современные брестчане традицию нарушать не стали – 995 День Рождения города начали с Берестейского бала. В театре время, казалось, повернулось вспять: со сцены звучала классика, в бальном зале прогуливались дамы в вечерних туалетах.

Лилия Бабицкая, участница бала:

Мода на балы возвращается везде. Во все мире. С каждым годом все больше желающих принять участие именно в Берестейском бале. Здесь прекрасная обстановка, живая музыка.

Виртуальное путешествие во времени, пусть и не столь отдаленное, поддержали и любители ретро-автомобилей. На экскурсию по историческим местам из Бреста отправились более 20 раритетных машин. В свои почтенные 80 лет этот Опель выглядит так, будто бы только что сошел с конвейера. Благодаря великолепному состоянию, машина снискала славу «кинозвезды» — ее не раз снимали в исторических картинах. Востребованность машины – заслуга ее владельца. Игорь Стукалов восстанавливает авто уже почти 10 лет, говорит: совершенству нет предела и мечтает, чтобы каждая гайка в его Опеле была оригинальной.

Игорь Стукалов:

В ужасном состоянии была, она несколько лет стояла в сыром гараже. Когда я ее увидел, меня ничего не остановило взять ее, потому что я искал эту машину.

На старт в День города вышли и любители двухколесных железных коней. В Бресте прошел 1 международный велофестиваль. По городу проехало почти 1,5 тысячи велосипедистов из 6 стран мира. В гостеприимный Брест любители велопутешествий добрались даже из таких отдаленных мест, как Австралия и Швейцария. География и масштаб форума впечатлил даже тех, в чьих странах подобные мероприятия проходят ежегодно.

Тадеуш Матвейчик, участник велофестиваля (Польша):

Это ваш первый фестиваль и уже столько участников. На нашем первом таком фестивале было не больше 50 человек. Так что желаем вам, что бы в ближайшие годы фестиваль добрался до нескольких десятков тысяч участников.

Среди участников фестиваля и те, кто 10 лет назад совершил уникальное велопутешествие из Бреста белорусского в Брест французский. Сегодня мэры городов-тезок нанесли ответный визит. Среди многочисленных гостей — представители Бреста французского, польского и чешского. Всего в мире с таким названием 12 городов. В планах их руководителей — создать «брестскую ассоциацию».

Реза Салями, заместитель мэра французского Бреста (Франция):

У нас похожая общая история. Историческое развитие. У нас тоже много доброжелательных, гостеприимных людей. Кроме того, нас роднит тот факт, что мы находимся на разных концах Европы – белорусский Брест ее «востояные ворота», французский — «западные».

В 995 День Рождения Брест превратился в огромную сценическую площадку: выступление творческих коллективов, импровизированная выставка фотографий, спектакли под открытым небом от уличных театров. В калейдоскопе событий праздничного дня — большой концерт звезд белорусской эстрады и романтическая акция для всех влюбленных. В момент торжественного зажжения фонарей брестчане смогут скрепить свои чувства искренним поцелуем или, возможно, долгожданным признанием в любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.