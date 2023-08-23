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День работников государственной статистики отмечают в Беларуси 23 августа

23 августа 2023 08:19
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Новости Беларуси. День работников государственной статистики отмечается 23 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В современном мире без анализа множества данных невозможно экономическое и социальное развитие государства. Именно статистика лежит в основе многих правительственных решений. Ежегодно Национальный статистический комитет Беларуси собирает и обрабатывает миллионы отчетов, чтобы жители нашей страны получили достоверную и исчерпывающую информацию по различным показателям. За всей этой непростой работой стоит ежедневный кропотливый труд ответственных и преданных делу людей.

День работников государственной статистики отмечают в Беларуси 23 августа-1

К слову, у этой профессии женское лицо. Порядка 90 % специалистов сферы – представительницы прекрасного пола. А средний возраст работников статистики – около 40 лет.

# Статистика # общество # Фотофакт

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