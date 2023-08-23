День работников государственной статистики отмечают в Беларуси 23 августа

Новости Беларуси. День работников государственной статистики отмечается 23 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В современном мире без анализа множества данных невозможно экономическое и социальное развитие государства. Именно статистика лежит в основе многих правительственных решений. Ежегодно Национальный статистический комитет Беларуси собирает и обрабатывает миллионы отчетов, чтобы жители нашей страны получили достоверную и исчерпывающую информацию по различным показателям. За всей этой непростой работой стоит ежедневный кропотливый труд ответственных и преданных делу людей.