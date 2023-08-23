В Солигорске завершается подготовка к областным «Дожинкам». Как город изменится к празднику?

Новости Беларуси. Солигорск готовится принять областной праздник хлеборобов. 16 сентября сюда приедут труженики полей всего столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции к празднику – обновление и благоустройство. Улицы стали комфортнее для автомобилистов: более 80 % транспортных артерий – с новым асфальтным покрытием. Идет косметический ремонт общественных зданий, меняют коммуникации. Продолжается реконструкция спортивного комплекса.

Кирилл Алехин, заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета:

Визитная карточка – это наш автовокзал, завершим в скором будущем. Меняется фасад на вентфасад, делался полностью ремонт кровли. У нас еще будет до «Дожинок» две улицы, продолжение Козлова и улица Горького. Завершаются у нас работы по улице Железнодорожной.

Масштабную подготовку к областным «Дожинкам» в Солигорске намерены завершить до конца августа.