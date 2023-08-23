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В Солигорске завершается подготовка к областным «Дожинкам». Как город изменится к празднику?

23 августа 2023 08:11
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Новости Беларуси. Солигорск готовится принять областной праздник хлеборобов. 16 сентября сюда приедут труженики полей всего столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Солигорске завершается подготовка к областным «Дожинкам». Как город изменится к празднику?-1

По традиции к празднику – обновление и благоустройство. Улицы стали комфортнее для автомобилистов: более 80 % транспортных артерий – с новым асфальтным покрытием. Идет косметический ремонт общественных зданий, меняют коммуникации. Продолжается реконструкция спортивного комплекса.

В Солигорске завершается подготовка к областным «Дожинкам». Как город изменится к празднику?-4

Кирилл Алехин, заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета:
Визитная карточка – это наш автовокзал, завершим в скором будущем. Меняется фасад на вентфасад, делался полностью ремонт кровли. У нас еще будет до «Дожинок» две улицы, продолжение Козлова и улица Горького. Завершаются у нас работы по улице Железнодорожной.

Масштабную подготовку к областным «Дожинкам» в Солигорске намерены завершить до конца августа.

# Дожинки # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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