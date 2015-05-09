День Победы в Минске: турнир по силовому экстриму, «Город мастеров», концерты и шашлыки

Новости Беларуси. Торжества по случаю Дня Победы продолжаются во всех уголках страны. В Минске эпицентром народных гуляний стала набережная Свислочи и площадь у стелы «Минск – город-герой».

Гулянья не столько у стелы «Минск – город-герой», сколько рядом со Дворцом спорта не просто не завершились, а перешли в буквальном смысле в усиленный режим.

Международный турнир по силовому экстриму определял лучшего в праздничном рывке.

Борьба оказалась во всех смыслах тяжелой. Пусть пьедестал и не олимпийский, а некоторые участники оказались нелегки на подъем, но как же не попытаться победить в День Победы.

Тем временем кому-то ближе оказалось другое воздействие на свою весовую категорию. Из-за не самой приятной погоды в первые дни мая многие так и не успели открыть сезон шашлыков, что, очевидно, наверстывают как раз 9 мая. Причем под аккомпанемент концертной программы.

А после утоления творческого и не только творческого аппетита ценители уникальных хэнд-мэйд работ заглядывают в самобытные переулки «Города мастеров» за эксклюзивными украшениями и сувенирами в национальном стиле.

Людей достаточно много, мы встретили здесь и иностранцев, приехавших кто в гости к друзьям, кто просто в качестве туристов именно на 9 Мая. И приятны именно взгляды со стороны на такой важный для нашей страны праздник и ту атмосферу, которой дышит и Минск, и вся Беларусь.

Турист:

Я здесь в первый раз и мне здесь очень все нравится. Я смотрел парад и очень впечатлен, особенно авиацией. Это великая Победа не только для Беларуси, но и для всего мира.

По всей проходят сотни мероприятий в честь 70-летия Великой Победы. Еще запросто можно успеть все посмотреть и оценить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.