День Победы в Гродно: впервые празднования прошли у мемориального комплекса «Курган Славы»

Новости Беларуси. В Гродно торжества по случаю Великой Победы 9 Мая впервые проходили у мемориального комплекса «Курган Славы». Буквально накануне здесь завершилась масштабная реконструкция. Появился музей военной техники под открытым небом и площадь церемониалов.

В этот день впервые со дня основания в 1969 году к кургану вместе с ветеранами Великой Отечественной войны пришли тысячи гродненцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зинаида Судакова, ветеран Великой Отечественной войны:

Настроение прекрасное. И никогда я не думала, что у нас будет такое массовое шествие. Мы очень рады, что молодежь так организована. Счастья всем, радости и мирного неба над головой.

Жительница Гродно:

Для меня это тоже очень важно, это наша семейная история. У нас хранятся все медали, которые получил прадедушка. Дедушка был в это время маленький и он тоже рассказывал, как это было страшно.