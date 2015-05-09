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День Победы в Гродно: впервые празднования прошли у мемориального комплекса «Курган Славы»

09 мая 2015 14:35
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Новости Беларуси. В Гродно торжества по случаю Великой Победы 9 Мая впервые проходили у мемориального комплекса «Курган Славы». Буквально накануне здесь завершилась масштабная реконструкция. Появился музей военной техники под открытым небом и площадь церемониалов.

В этот день впервые со дня основания в 1969 году к кургану вместе с ветеранами Великой Отечественной войны пришли тысячи гродненцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зинаида Судакова, ветеран Великой Отечественной войны:
Настроение прекрасное. И никогда я не думала, что у нас будет такое массовое шествие. Мы очень рады, что молодежь так организована. Счастья всем, радости и мирного неба над головой.

Жительница Гродно:
Для меня это тоже очень важно, это наша семейная история. У нас хранятся все медали, которые получил прадедушка. Дедушка был в это время маленький и он тоже рассказывал, как это было страшно.

# общество # Фотофакт # День Победы

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