День Победы в Гомеле: впервые была задействована техника, стоящая на вооружении частей Белорусской армии

Новости Беларуси. В Гомеле празднования стали самыми массовыми за последние несколько десятилетий. Впервые на параде в областном центре была задействована боевая техника, стоящая на вооружении частей Белоруской армии.

А праздничную колону мирной демонстрации возглавила легендарная гомельчанка Тамара Адамовна Пчеленкова. Участница войны самостоятельно управляла раритетным советским мотоциклом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Тамара Пчеленкова, ветеран Великой Отечественной войны:

Настроение великолепное. И ждать этот праздник – это большое счастье. Тут словами не скажешь, это надо сердцем чувствовать. Это праздник Победы. Что народ наш пережил, не передать невозможно.

Петр Довжик:

День Победы для нас был всегда большим праздником. В нашей семьей и дедушки, и бабушки прошли этот период. Поэтому для нас День Победы – это праздник, который мы всегда встречаем в кругу семьи.