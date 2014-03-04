День милиции отмечают 4 марта в Беларуси

Новости Беларуси. 4 марта белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник. С днем милиции генералов, офицеров, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начав свою историю с народной в 1917 году, милиция стала официальным органом БССР в 1919. В двадцатые годы она боролась с интервентами, вооруженными бандами и контрреволюцией. В годы Великой Отечественной охраняла военные и хозяйственные объекты, обезвреживала диверсантов и шпионов. И в наше время сотрудники и военнослужащие МВД делают все возможное для безопасности людей.

О тех, кто отдал службе жизнь, вспоминали 4 марта в Минске. К памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, возложили венки.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Хотел бы поблагодарить всех сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск, ветеранов Министерства внутренних дел, членов семей, близких. В особенности сотрудников, погибших при исполнении служебно-воинского долга.

С праздником. Пожелать им успехов в службе, дальше профессионального роста, здоровья. Всего самого доброго.

Официально уже в суверенной Беларуси День милиции, как профессиональный праздник, был утвержден в 1998 году.