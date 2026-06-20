В Минске прошел финал республиканского конкурса «Всебелорусская Лига дебатов»

Красноречие, способность анализировать информацию и включать критическое мышление. Эти качества демонстрировали участники республиканского конкурса «Всебелорусская Лига дебатов». В Академии управления при Президенте Беларуси состоялся финал масштабного интеллектуального проекта, который собрал 32 участника – 16 команд со всей страны. Игры финального этапа прошли в классическом международном формате парламентских дебатов. Это позволило конкурсантам продемонстрировать не только ораторское мастерство, но и способность работать в команде, оперативно реагировать на аргументы оппонентов и выстраивать убедительную линию защиты своей позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

«Всебелорусская Лига дебатов» – это в первую очередь возможность для молодых людей почувствовать себя спикерами. Спикер – это человек, который способен донести свою точку зрения, причем сделать это аргументированно. Не с помощью каких-то площадных лозунгов, не с помощью каких-то манипуляций, а с помощью объективных фактов. Поэтому здесь необходимо: первое – эрудиция, второе – чувство команды, третье – целеустремленность. Потому что от этого будет зависеть его убедительность. Ну а жюри оценивает старания наших молодых людей, и это дает им возможность в будущем проявить себя не только как грамотные руководители, но и как политики, которые будут вести и управлять нашей страной в будущем. Команды Академии управления при Президенте Беларуси завоевали все награды конкурса, а обладателями кубка стали Анна Цалко и Тимофей Серов.