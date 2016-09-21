В Гродно перезахоронили жертв концентрационного лагеря Stalag 324

Новости Беларуси. В Гродно спустя 74 года перезахоронили останки погибших в лагере смерти «Stalag 324».

Последние почести были отданы почти 2000 человек, замученным фашистами в годы Великой Отечественной войны. На траурной церемонии присутствовали потомки павших воинов из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О лагере смерти здесь напоминает мемориал: «В братской могиле похоронено 14 тысяч человек». Однако за время поисковых работ число погибших увеличилось, как минимум, вдвое.

Только за последние два года удалось найти останки свыше 1600 военнопленных.

Их прах со всеми почестями 21 сентября предали земле по христианской традиции.

Павел Галецкий, командир первой специализированной поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь:

Границы захоронение определить очень проблематично, потому что территория концентрационного лагеря была более 50 гектаров. Работы будут продолжаться, какое количество времени – не известно.

Такой медальон военные называют «смертным» и верят, что вложить в него вкладыш со своим именем – плохая примета. Однако именно он уже не раз помогал поисковикам вернуть имена павшим бойцам.

Вот так и Антонина Крючкова из Оренбурга спустя 75 лет узнала о трагической судьбе своего деда.

Антонина Крючкова, внучка красноармейца Матвея Кислинского (Россия):

Мы, во-первых, растерялись, не поверили, что это действительно так. Потому что столько времени прошло, мы уже и не надеялись ни на что. Не передать эти чувства, которые мы испытали: слёзы радости, мы полакали и радовались, что он наконец-то нашёлся, наконец-то сообщили.

Мелкие монеты, кружки, ложки... Все это поисковики нашли на месте раскопок.

Есть и женские украшения – сувениры от матерей и возлюбленных, которые были единственной связью с домом и которые помогали выжить в нечеловеческих условиях. В застенках концлагеря люди тысячами умирали от тифа, голода и пыток.

Александр Кавун, ведущий специалист направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гродненской области:

Военнопленные сами себе рыли землянки и в них же и жили. Землянка представляла собой 6 метров на 33 и высотой 3 метра. Скученность была очень огромная. В такой землянке проживало порядка 150-200 человек. Соответственно, в этих землянках свирепствовали болезни: тиф, дизентерия.

«Stalag 324» в Гродно создали в начале войны для массового уничтожения советских военнопленных.

Просуществовал концлагерь чуть больше года. Но и за это время свою главную задачу выполнил сполна. Да так, что до сих, десятилетия спустя, поисковики продолжают находить погибших бойцов. И кто знает, сколько еще семей получат известие о судьбе пропавших в годы войны родных.