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Ярмарка здоровья проходит в Бресте

22 сентября 2016 05:25
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Новости Беларуси. 22 сентября в Бресте соберутся приверженцы здорового образа жизни. В легкоатлетическом манеже областного центра открывается международная выставка-ярмарка. Ее посетителям предложат товары для здоровья.

Врачи узкого профиля, представители оздоровительных центров, турфирм и физкультурно-спортивных комплексов предоставят всем желающим консультации.

Одним из ключевых событий станет подведение итогов областного конкурса «Здоровая семья».

В нем принимают участие жители всех районов. Победителям будут вручены ценные призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Здоровье

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