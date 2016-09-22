Ярмарка здоровья проходит в Бресте

Новости Беларуси. 22 сентября в Бресте соберутся приверженцы здорового образа жизни. В легкоатлетическом манеже областного центра открывается международная выставка-ярмарка. Ее посетителям предложат товары для здоровья.

Врачи узкого профиля, представители оздоровительных центров, турфирм и физкультурно-спортивных комплексов предоставят всем желающим консультации.

Одним из ключевых событий станет подведение итогов областного конкурса «Здоровая семья».

В нем принимают участие жители всех районов. Победителям будут вручены ценные призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.