Делегацию Ирана 17 октября примут в Палате представителей Беларуси
Сотрудничество Минска и Тегерана выходит на новый этап. Беларусь считает Иран важным международным игроком с огромным экономическим потенциалом. Делегацию во главе с первым вице-президентом Исламской Республики встречают сегодня, 17 октября, в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отношения Беларуси с Ираном особые. Это подчеркнул Александр Лукашенко, принимая в середине июня верительные грамоты послов зарубежных государств. «Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнетом несправедливых, противозаконных санкций», заявил тогда Президент. У наших стран хорошие перспективы по многим направлениям: активно сотрудничаем в сельском хозяйстве, фармацевтике, а также нефтяной отрасли. Налажено взаимодействие в поставках калийных удобрений, есть договоренности о продажах карьерных самосвалов в Иран.
Переломным моментом в отношениях государств стал визит Александра Лукашенко в Иран в марте 2023 года. Тогда определили новую цель – добавить больше 100 миллионов долларов в товарообороте. Таким образом, экономика остается основой совместной работы. А именно первый вице-президент Ирана возглавляет правительство страны, от которого зависит реализация договоренностей, достигнутых на уровне Президентов. Сегодня в Палате представителей стороны обсудят, как выйти на новую ступень сотрудничества, особенностью которого станет высочайшая эффективность. Во встрече также примет участие председатель Совета Республики.