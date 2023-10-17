Делегацию Ирана 17 октября примут в Палате представителей Беларуси

Сотрудничество Минска и Тегерана выходит на новый этап. Беларусь считает Иран важным международным игроком с огромным экономическим потенциалом. Делегацию во главе с первым вице-президентом Исламской Республики встречают сегодня, 17 октября, в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношения Беларуси с Ираном особые. Это подчеркнул Александр Лукашенко, принимая в середине июня верительные грамоты послов зарубежных государств. «Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнетом несправедливых, противозаконных санкций», заявил тогда Президент. У наших стран хорошие перспективы по многим направлениям: активно сотрудничаем в сельском хозяйстве, фармацевтике, а также нефтяной отрасли. Налажено взаимодействие в поставках калийных удобрений, есть договоренности о продажах карьерных самосвалов в Иран.