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Делегация Ленинградской области находится с рабочим визитом в Минске

26 сентября 2023 07:45
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Новые точки взаимного роста ищут регионы Беларуси и России. Ближе познакомиться с партнерами, оценить потенциал и достигнуть согласия помогают взаимные визиты. В эти дни с рабочей поездкой в нашей стране делегация Ленинградской области России во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Ленинградской области находится с рабочим визитом в Минске-1

Гости прибыли накануне, 25 сентября, и первым делом направились в священное для каждого белоруса место – мемориальный комплекс «Хатынь». Познакомились с историей уничтоженной деревни и почтили память погибших. К Вечному огню и монументу «Непокоренный человек» легли цветы.

Насыщенная программа намечена и на сегодня, 26 сентября. В плане встречи и переговоры, а также подписание соглашений о сотрудничестве. Визит делегации Ленинградской области продлится до 27 сентября.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Дрозденко # Фотофакт

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