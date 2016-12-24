Дед Мороз, Зимник, Зюзя: чем заняты новогодние волшебники в праздничные дни

Продолжим предновогоднюю тему. Тем более, Рождество католическое наступает. И Санта Клаус в форточку заглядывает. Как не крути, но персонаж уже привычный, внедренный в наше сознание западными медиа. Деда Мороза, конечно, не перешибет по популярности. И Зюзю стоит вспомнить – это наш, белорусский бог зимы! Кто же скрывается за снежной бородой и красно-синим носом? Или напротив – чем заняты новогодние волшебники между раздачей подарков, и кем притворяются эти кудесники, надевая цивильный костюм, узнавала наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Белорусский Дед Мороз из пущи. Облегченный вариант костюма, и как успеть все?

Дед Мороз из Беловежской пущи:

У меня много помощников, которые донесут мои подарки.

Если сильно захотеть: путь Владимира Радзивиллова.

Владимир Радзивиллов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я был сначала котом Матроскиным, волком, Карлсоном.

Он играет на саксофоне и клавишах, бьет стереотипы и далеко не старик:

Филипп Смелов, музыкант:

Кто-то раздевает Деда Мороза, чтобы посмотреть, а что там под, кто-то наливает.

Дед Зимник и баба Завируха: поговорим о родословной Мороза!

Дед Зимник:

Слышишь, откуда ветер подул, оттуда будем ждать моего младшего брата Мороза.

На что обижается Зюзя и где можно встретить этого босоногого старика?

Зюзя:

Усе ведаюць пра Санта Клауса, Дзеда Мароза, нехта нават Ёлупукі ведае, майго брата фінскага, но а нашага Зюзю пазабыліся.

И, наконец, военный Дед Мороз! Как живет генерал и чем салютует в Новый Год?

Военный Дед Мороз:

Дед Мороз уже даже не в запасе, он уже в отставке.

130 километров от Гродно. Граница Ивьевского и Лидского районов. Дед Зимник с бабой Завирухой обходят свои владения. Так в этом волшебном лесу вот уж 647 лет встречает гостей старший брат Мороза.

Дед Зимник:

Баба Яга, выходи! Нету, но ничего, вот грибочки высушила, значит, будет скоро!

А еще каждую ночь здесь расцветают волшебные цветы. И кроме старой Яги можно встретить Соловья Разбойника с подругой Кикиморой – хозяйкой Залейковских болот, черта и прочую нечисть. Вместо посоха, заметьте, у него палка. Волшебная.

Дед Зимник:

Я прихожу сюда вот каждый год и вызываю своего младшего брата Мороза. Я ему буду помогать.

Но прежде чем семья воссоединиться, еще одна традиция – наряжать елку. Зимник пусть и волшебник, но здесь без помощи человека не обойтись. Снаряжение. И полный вперед.

Дед Зимник:

Нарядна, лучистая, свети, сияй, гори!

Владимир Радзивиллов:

Я не был бы Дедом Морозом, если бы не верил в Деда Мороза.

Пока Зимник зажигает лесную красавицу в Залейках, Радзивиллов – главную страны. Шутит, к декабрю начинает толстеть, добреть, а на гримерке появляется говорящая табличка. Все началось, когда самому Владимиру было чуть больше 20-ти. Тогда для имитации живота ему привязали подушку, и он отправился развлекать детвору в родном городе Узда. Затем были мюзиклы. И его заметили.

Владимир Радзивиллов:

Самая первая елка была в концертном зале «Минск», потом были елки в Белорусском государственном цирке, и как только открыли Дворец Республики, мы туда переехали с главной елкой.

Место менялось, герой все тот же. На сказочном Олимпе, Владимир Радзивиллов вот уже 22 года.

Владимир Радзивиллов:

Мне очень приятно, что ко мне приходят те дети, которые уже стали взрослыми со своими детьми и говорят, вот, Дедушка Мороз, фотография, на ней я сижу у вас на коленях. Я вижу, как наша молодежь растет в ногу со временем.

И продолжит. Дескать, завидует детворе – раньше праздников такого масштаба и уровня не было, да и себе чуть-чуть: наряды-то вон какие! Этот уже пятый на главной елке страны.

Владимир Радзивиллов:

Костюм сделан белорусскими мастерами, он вышит белорусским орнаментом. В настоящих красивых сапожках.

Дед Мороз из Беловежской пущи:

Вот это такой облегченный вариант, потому что в зимней шубе при такой атмосфере теплой не очень комфортно.

Все тот же главный Дед Мороз. Из Беловежской пущи. То и дело он покидает свою резиденцию, чтобы лично выбрать себе помощников. На сей раз – в Минске. Говорит, мало одного костюма, тут еще и образование должно быть: без педагогики и психологии – никуда.

Дед Мороз из Беловежской пущи:

У восточных славян есть легенда, что старец, который ходил в красных нарядах, учил добру, справедливости, ремеслам. Я придерживаюсь.

А такого старичка встретить еще где-то можно едва ли. Это первый военный Дед Мороз в Беларуси. И первая такого рода его резиденция.

Военный Дед Мороз:

Если вспомнить военное время, то там Дед Морозы не ходили в таких красивых генеральских шинелях, и не было у них генеральских папах, а встречали в военной полевой форме.

Сюда генерал перебрался вот как два года, а ребятня дорогу уже выучила. Подарки обычные – они же дети, а вот развлечения после – тематические. Сам же Мороз в шинели шутит, реакция у него уже не та, теперь всему учит Снегурочку. Правда, есть и в его резиденции, что называется, запах пороха. Но это лишь в качестве атрибута.

Военный Дед Мороз:

Стрелять из автомата или из пневмата – разрушать образ. Вот моя стрельба для защиты от злых разбойников.

А потом все-таки решится вспомнить молодость, и...

Военный Дед Мороз:

В честь наступающего Нового года салют батареи!

У Филиппа вместо охотничьего, да и вместо посоха собственно – саксофон. Музыкальный Дед Мороз уверяет, такой в Беларуси он один.

Филипп Смелов:

Мечтал, как и все дети, чтобы ко мне приходил Дед Мороз, но он приходил ко мне редко, зато сейчас у меня есть возможность компенсировать это для кого-то.

И то редко – когда в образе Деда Мороза пред будущим тогда еще коллегой предстала его бабушка. Сам парень – профессиональный музыкант, и в наряд, который чуть великоват, и в этом тоже особенность старика ли, переодевается буквально на несколько часов.

Андрей Перепечко, актер:

С каждым годом все сложнее и сложнее не рассекретить себя в глазах дочери. Шапка, надвинутая на брови, распущенные усы, измененный голос не помогают.

Андрей Перепечко – тоже Дед Мороз со стажем, а порой и Санта Клаус – выход нашел. На сей раз дочку поздравит Радзивиллов.

Андрей Перепечко:

На школьной елке была премьера. Халат, валенки прямо поверх школьного костюма. Барыня вприсядку, потом барыня стала поосновательнее. Не выдержали школьные штаны, треснули.

Дед Мороз, Санта Клаус и Йоулупукки – это все привычные слуху персонажи. Но есть один – Зюзя – и это уже белорус. Повелитель холода. Говорят же: замерз, как Зюзя. Живет на Полесье. До недавнего времени родиной его считались Поставы. Но резиденцию закрыли. Теперь вот скитается.

Зюзя:

Бачыце, надворье якое, а ўсё чаму? Посах мой чароўны скралі. Не магу я без гэтага посаха снегам зямлю пакрыць.

Найти белорусского бога зимы нам помог дударь под Минском. Чтобы вернуть полномочия Зюзе, а они в посохе, путь нелегкий: и Яга с зельем, и огня повелитель. И вот он уже готов к исполнению желаний.

Впрочем, не важно, во что одет и сколько лет тому, в кого верят столетиями не только дети. Судя по всему, не только да и не столько имеет значение и сам посох, ведь есть исключение. Куда важнее просто верить. Ведь все они – помощники одного волшебника. И это и есть новогодняя сказка.