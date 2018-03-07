«Даже дорогу перехожу с левой ноги, как строевым уставом сказано»: почему женщины-военные празднуют и 8 марта, и 18?

За 18 лет военной службы Елена Сергиевич ни разу не опоздала на работу. Она встаёт, когда ещё нет и 6 утра. За короткое время успевает собрать детей – кого в школу, кого в сад, накормить всех членов семьи и настроить на рабочий лад мужа. Едва ступив на порог дежурной части, Елена уточняет обстановку, затем идёт планировать свой рабочий день. Как женщина, она мягче выполняет работу, где требуется военная выправка. Терпение, считает Елена, одно из самых важных качеств, которое она приобрела за время службы среди коллег-мужчин.



Елена Сергиевич, майор части 5448 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Мужчина бы сказал: «Нет, я не могу сейчас посмотреть, я занят». Но я при этом, как женщина, наверное: «Подождите, присядьте, сейчас мы с этим разберёмся, потом с Вами поговорим.



К профессиональным качествам она добавляет те, что присущи, в основном, слабому полу. И это только помогает ей в работе.



Елена Сергиевич:

Людям надо доверять и в людей надо верить. И, в первую очередь, я вижу положительные качества. Тем более, во многом, те ребята, которые меня окружают, офицеры, мы с ними – с кем-то учились, кто-то у меня был начальником, кто-то командиром.

То есть, в принципе, я росла вместе с ними. С ними мы прошли многое: и хорошее, и плохое. Поэтому это, наверное, где-то нас сплотило.

Офицер участвует в социальной и спортивной жизни своего подразделения. Это приводит её к успехам, которыми она гордится не столько лично, сколько в союзе с товарищами по службе. В звании майора, она ещё и председатель женсовета войсковой части.



Елена Сергиевич:

Залог успеха нашей службы в чём? Это, когда военнослужащий с удовольствием идёт на службу, добросовестно выполняет поставленные задачи, и с большим желанием возвращается домой. Вот это, наверное, основные цели, к которым мы, в принципе, стремимся с девчонками нашего коллектива.



Ирина Сурменкова, в звании старший прапорщик, любит идти в служебном строе с мужчинами наравне. Огонь в глазах и блеск серёжек – яркие детали женщины в форме.

Ирина Сурменкова, старший прапорщик части 5448 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

О форме, наверное, мечтает каждая девушка молодая, которая увидит нас. Более того, мы носим и полевую форму, и милицейскую повседневную. Это – юбки, естественно. Поэтому скучать нет времени. А платья у нас есть время носить. Мы приходим на работу в гражданской форме одежды, уходим в гражданской. У старшего прапорщика нет плохих привычек, служба обязывает быть дисциплинированной даже вне рабочего места. Ирина Сурменкова:

Даже дорогу я перехожу с левой ноги. То есть, как строевым уставом сказано: все движения начинаются с левой ноги, по команде. Так вот у меня и выработалось за столько лет.



На работе, в общении с многочисленными товарищами и сослуживцами, признаётся Ирина, все проблемы, если они и были, забываются.



Ирина Сурменкова:

Подруги, когда с ними беседуешь, говорят: «Ой, наверное, там такое внимание от мужчин». Да.

Потому что в армии – 90% мужчин, остальная часть – женская.

Ирина Янович переехала в Минск всего год назад из Полоцка вместе с дочерью, которая несёт службу в войсковой части вместе с ней.



Ирина Янович, старший прапорщик части 5448 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Она догоняет меня по званию. Она сказала: «Мама, если ты смогла, почему я не смогу?» У неё получилось всё. Даже, может быть, ещё лучше, чем у меня.



Мысль стать военнослужащей Ирине пришла в голову ещё, когда сверстницы играли в куклы.



Ирина Янович:

Это было у меня, наверное, с детства – стремление носить погоны. Всё это воплотилось теперь в меня вот такую. В армии – женщина. Не оставлю в беде своих. Я помогу нуждающемуся – чужому, родному. Не пройду мимо несправедливости.



За 13 лет службы Ирина обрела ценнейшие для женщины качества. А в группе по защите государственных секретов – быть немногословной, что многим женщинам может показаться сложным.



Ирина Янович:

Я стала увереннее в себе, стала собраннее, ответственнее, может быть, где-то и жёстче. Но это мне не мешает.

Женщине сложно в армии, но в то же время интересно. Когда у Ирины спрашивают, что может делать женщина в армии, она всегда отвечает...



Ирина Янович:

Я могу в любой момент взять оружие, если надо будет защищать родину.

Весенние праздники девушки в армии обожают и никогда не пропускают, а самый женский подчёркивает их особую роль, даже в условиях железной дисциплины.



Елена Сергиевич:

8 марта ждут все женщины. И вот именно сам процесс поздравления очень трогает. И вот это вот внимание повышенное. Хотя, я не скажу, что мы, как женщины, в мужском коллективе обделены вниманием. То есть, со стороны мужчин есть это уважение, это внимание. Но 8 марта, когда можно надеть гражданское платье, сделать себе причёску, надеть высокие каблуки и почувствовать себя просто женщиной, а не как сотрудник – это приятно любой женщине, особенно нам, женщинам в форме. Ирина Сурменкова:

Самый главный, кто должен поздравить – это сын. От него, скорее, ждёшь всегда поздравления.