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«Самая большая награда – это дети». В Крупках вручили 56 орденов Матери

07 марта 2018 16:38
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Новости Беларуси. В Крупках 56 многодетных матерей получили ордена Матери, а вместе с ними – подарки и цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как говорят сами женщины, главное для них – здоровье и счастье детей. Эти пожелания никогда не бывают лишними, они всегда кстати.

«Самая большая награда – это дети». В Крупках вручили 56 орденов Матери-1

Ирина Фомова, многодетная мать:
Самая большая награда – это дети. У меня сегодня пятеро деток: самой старшей восемнадцать, маленькому – год и восемь. Это радость в жизни, это каждый день новые эмоции. Потому что настолько наполняется жизнь, когда рядышком есть детки. Они все разные по-своему и одновременно поддерживают друг друга.

«Самая большая награда – это дети». В Крупках вручили 56 орденов Матери-4

Надо добавить, что для всех женщин, которые удостоились ордена Матери, предусмотрено денежное вознаграждение – более 1200 рублей.

# общество # Многодетные семьи в Беларуси # Фотофакт # Ирина Фомова

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