«Самая большая награда – это дети». В Крупках вручили 56 орденов Матери

Новости Беларуси. В Крупках 56 многодетных матерей получили ордена Матери, а вместе с ними – подарки и цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как говорят сами женщины, главное для них – здоровье и счастье детей. Эти пожелания никогда не бывают лишними, они всегда кстати.