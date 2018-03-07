«Самая большая награда – это дети». В Крупках вручили 56 орденов Матери
Новости Беларуси. В Крупках 56 многодетных матерей получили ордена Матери, а вместе с ними – подарки и цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как говорят сами женщины, главное для них – здоровье и счастье детей. Эти пожелания никогда не бывают лишними, они всегда кстати.
Ирина Фомова, многодетная мать:
Самая большая награда – это дети. У меня сегодня пятеро деток: самой старшей восемнадцать, маленькому – год и восемь. Это радость в жизни, это каждый день новые эмоции. Потому что настолько наполняется жизнь, когда рядышком есть детки. Они все разные по-своему и одновременно поддерживают друг друга.
Надо добавить, что для всех женщин, которые удостоились ордена Матери, предусмотрено денежное вознаграждение – более 1200 рублей.