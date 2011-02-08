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Теракт в Домодедово: лидер чеченских боевиков Доку Умаров признал себя ответственным за организацию взрыва

08 февраля 2011 08:59
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В видеозаписи размещенной на радикальном исламистском сайте террорист заявил, что именно он отдал приказ об атаке и что подобные операции будут продолжаться.

По его словам, это ответ на притеснения и убийства мусульман не только на Кавказе, но и в Пакистане, Афганистане, Ираке, Алжире.

Взрыв в Домодедове произошел 24 января в зоне прилетов международных рейсов. В результате 36 человек погибли, более 100 получили ранения.

Напомним, ранее чеченский боевик взял на себя ответственность за взрывы в московском метро весной 2010 года. Тогда погибли 38 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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