Программа «Минщина» заняла первое место в номинации «За оперативность и объективность»

В Минске чествовали победителей и призеров областного конкурса на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в средствах массовой информации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один день с МЧС: журналисты и блогеры погрузились в будни белорусских спасателей.

Лучших назвали в четырех номинациях. 14 представителей СМИ получили награды из рук начальника Минского областного управления МЧС Сергея Лапановича. Уже традиционно среди дипломантов и «Минщина». Программа заняла первое место в номинации «За оперативность и объективность».

Ольга Глушко, главный редактор газеты «Жодзiнскiя навiны»:

Наша газета «Жодзiнскiя навiны» в прошлом году уже была в числе номинантов, а в этом году мы заняли первое место в номинации «За формирование культуры безопасного поведения населения». На страницах нашей газеты мы очень много уделяем внимания и профилактической информации и, конечно, освещению чрезвычайных ситуаций.

Профессиональный тандем журналистов и спасателей с каждым годом действует слаженнее и продуктивнее. И как следствие – уменьшение количества чрезвычайных ситуаций.