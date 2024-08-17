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Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»

17 августа 2024 14:09
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Рентген и компьютерная томография – это два метода визуализации, которые активно используются в медицине. Отличаются они по принципу действия и уровню детализации изображений.

Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»-2

Ирина Герасименко, заведующая отделением лучевой диагностики клиники «Мерси»:
Часто люди спрашивают, что лучше, а что хуже. Хочется сказать, что это оба метода исследования с использованием рентгеновских лучей, то есть с использованием ионизирующего излучения.

Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»-4

Рентгенография, основанная на использовании рентгеновских лучей, дает двухмерное изображение внутренней структуры тела. Этот метод прост в исполнении, но быстро выполняется и позволяет сразу же оценить такие состояния, как переломы костей или крупные патологии органов. Однако рентген недостаточно точен для выявления мелких изменений или заболеваний мягких тканей.

Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»-6

Ирина Герасименко:
Но в отличие от обычного рентгена, при КТ-исследовании совсем другой механизм получения изображений. Это во многом зависит от конструкционных особенностей томографа. Рентгеновские лучи в данном случае постоянно в момент исследования вращаются вокруг тела человека. Таким образом мы получаем огромное количество тех же самых рентгеновских снимков, только с разных точек и под разным углом. Компьютерная программа эти изображения анализирует и выдает нам объемную трехмерную картинку, которую уже осматривает и анализирует врач. Мы можем получить детальную картину органов, структур тканей организма на интересующей нас зоне.

Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»-8

Компьютерная томография, в отличие от рентгена, создает подробные слои изображения, обеспечивая многоплоскостную визуализацию. КТ использует рентгеновские лучи в запатентованной технологии, которая собирает данные с разных углов, создавая высококачественное изображение. Этот метод позволяет врачам более точно диагностировать сложные заболевания, такие как опухоли, воспалительные процессы или травмы.

Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»-10

Ирина Герасименко:
Доступность и одного, и второго метода достаточно высока. Рентгеновские аппараты стоят практически во всех клиниках и поликлиниках. КТ-оборудование в большом количестве уже установлено за последние годы, обучен персонал, поэтому при необходимости КТ-исследования вы можете пройти его в кратчайшие сроки. Как и для любого метода лучевой диагностики, в рентгенографии, в КТ есть определенные противопоказания. Самым основным противопоказанием является, конечно же, беременность. Для того чтобы беременной женщине провести это исследование, необходимо четко понимать риски и пользу данного медицинского облучения. Таким образом, например, КТ-исследования проводятся только по жизненным показаниям.

Основное отличие этих методов заключается в сложности и точности. Рентген подходит для быстрого скрининга, тогда как КТ является более детализированным или информативным методом, особенно в сложных клинических случаях.

Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»-12

Ирина Герасименко:
Наиболее часто рентгеновские методы исследования применяются при диагностике заболеваний органов грудной клетки, там, где мы видим, скажем так, наиболее разреженные ткани, легкие, содержат много воздуха. И также наиболее плотные ткани хорошо видны при рентгеновских методах исследования – это кости. То есть кости и легочная паренхима. Золотой стандарт диагностики патологии данных органов – это КТ и рентгеновское исследование.

Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»-14

Клиника «Мерси» предлагает лазерную коррекцию зрения от 750 рублей. Цена за один глаз при одномоментной операции на два глаза. Исправление близорукости, дальнозоркости и астигматизма на новом лазере.

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