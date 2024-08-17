Чем отличается рентген от КТ? Объяснили в клинике «Мерси»

Рентген и компьютерная томография – это два метода визуализации, которые активно используются в медицине. Отличаются они по принципу действия и уровню детализации изображений.

Ирина Герасименко, заведующая отделением лучевой диагностики клиники «Мерси»:

Часто люди спрашивают, что лучше, а что хуже. Хочется сказать, что это оба метода исследования с использованием рентгеновских лучей, то есть с использованием ионизирующего излучения.

Рентгенография, основанная на использовании рентгеновских лучей, дает двухмерное изображение внутренней структуры тела. Этот метод прост в исполнении, но быстро выполняется и позволяет сразу же оценить такие состояния, как переломы костей или крупные патологии органов. Однако рентген недостаточно точен для выявления мелких изменений или заболеваний мягких тканей.

Ирина Герасименко:

Но в отличие от обычного рентгена, при КТ-исследовании совсем другой механизм получения изображений. Это во многом зависит от конструкционных особенностей томографа. Рентгеновские лучи в данном случае постоянно в момент исследования вращаются вокруг тела человека. Таким образом мы получаем огромное количество тех же самых рентгеновских снимков, только с разных точек и под разным углом. Компьютерная программа эти изображения анализирует и выдает нам объемную трехмерную картинку, которую уже осматривает и анализирует врач. Мы можем получить детальную картину органов, структур тканей организма на интересующей нас зоне.

Компьютерная томография, в отличие от рентгена, создает подробные слои изображения, обеспечивая многоплоскостную визуализацию. КТ использует рентгеновские лучи в запатентованной технологии, которая собирает данные с разных углов, создавая высококачественное изображение. Этот метод позволяет врачам более точно диагностировать сложные заболевания, такие как опухоли, воспалительные процессы или травмы.

Ирина Герасименко:

Доступность и одного, и второго метода достаточно высока. Рентгеновские аппараты стоят практически во всех клиниках и поликлиниках. КТ-оборудование в большом количестве уже установлено за последние годы, обучен персонал, поэтому при необходимости КТ-исследования вы можете пройти его в кратчайшие сроки. Как и для любого метода лучевой диагностики, в рентгенографии, в КТ есть определенные противопоказания. Самым основным противопоказанием является, конечно же, беременность. Для того чтобы беременной женщине провести это исследование, необходимо четко понимать риски и пользу данного медицинского облучения. Таким образом, например, КТ-исследования проводятся только по жизненным показаниям. Основное отличие этих методов заключается в сложности и точности. Рентген подходит для быстрого скрининга, тогда как КТ является более детализированным или информативным методом, особенно в сложных клинических случаях.

Ирина Герасименко:

Наиболее часто рентгеновские методы исследования применяются при диагностике заболеваний органов грудной клетки, там, где мы видим, скажем так, наиболее разреженные ткани, легкие, содержат много воздуха. И также наиболее плотные ткани хорошо видны при рентгеновских методах исследования – это кости. То есть кости и легочная паренхима. Золотой стандарт диагностики патологии данных органов – это КТ и рентгеновское исследование.