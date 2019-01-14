Чем будут удивлять туристов в Беларуси в 2019-ом?

Новости Беларуси. Более 90 мероприятий включены в календарь туристических событий в Беларуси на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке – спортивные, музыкальные, гастро- и кинофесты, а также театральные форумы и многое другое.

Большое количество иностранных гостей наша страна готовится принять в июне во время II Европейских игр. Спортивное первенство станет одним из главных событий 2019-го. Кроме того, туристов приглашают на мероприятия летнего музыкального сезона в Верхнем городе, в ноябре в Минске ждут ценителей киноискусства на «Листопаде», а в декабре в белорусской столице традиционно встречают любителей классической музыки на Рождественском оперном форуме.