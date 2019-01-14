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Чем будут удивлять туристов в Беларуси в 2019-ом?

14 января 2019 06:56
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Новости Беларуси. Более 90 мероприятий включены в календарь туристических событий в Беларуси на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке – спортивные, музыкальные, гастро- и кинофесты, а также театральные форумы и многое другое.

Чем будут удивлять туристов в Беларуси в 2019-ом?-1

Большое количество иностранных гостей наша страна готовится принять в июне во время II Европейских игр. Спортивное первенство станет одним из главных событий 2019-го. Кроме того, туристов приглашают на мероприятия летнего музыкального сезона в Верхнем городе, в ноябре в Минске ждут ценителей киноискусства на «Листопаде», а в декабре в белорусской столице традиционно встречают любителей классической музыки на Рождественском оперном форуме.

Чем будут удивлять туристов в Беларуси в 2019-ом?-4

Немало интересного представят и в регионах. Например, музей-заповедник «Несвиж» готовит музыкально-театрализованные квесты, а в Витебске пройдут Шагаловские чтения.

# Туризм # общество # Фотофакт

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