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Цены на строительство жилья для минских очередников, заключивших договоры до 15 мая 2011 года, не изменятся

24 августа 2011 13:58
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Сейчас правительство и местные органы власти формируют планы застройки на 2012 год, в которых в первую очередь будут учтены интересы очередников.

Направлены материалы в Совмин для обобщения и формирования общих подходов по Беларуси на будущий год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Люди обращаются по вопросам капитального ремонта жилых домов, по вопросам текущего содержания. В последнее время в столице увеличилось количество обращений по вопросам жилищного строительства. Те граждане-очередники, которые заключили договоры до 15 мая 2011 года — если жилые объекты находятся в стадии строительства — получат в этом году свое жилье в соответствии с графиками ввода в эксплуатацию и по тем ценам, которые зафиксированы в договорах.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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