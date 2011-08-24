Опрос. Как бороться с хулиганами-граффитистами?

Педагогический форум собрал в Минске около 500 специалистов. Столичные педагоги сегодня обсуждали современные технологии классического образования. Основное внимание привлекли нетбуки. В компьютере 15 образовательных программ, учебники и электронные книги. В этом году в качестве эксперимента новые технологии внедрят в обучение в трех столичных гимназиях.
Например, на прилавках магазинов Орши многие товары только и успевают выставлять, особенно в выходные дни. И если ажиотаж среди белорусов на продовольствие уже давно спал, то покупатели из страны-соседки продолжают массово скупать белорусские товары.
Их тысячу свободных мест откроют за счет первоклашек, которых переведут в школу. Это поможет частично решить проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях.
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