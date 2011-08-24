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Опрос. Как бороться с хулиганами-граффитистами?

24 августа 2011 08:50
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты узнали мнение минчан по поводу борьбы с уличным вандализмом.
# общество # Опрос минчан

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