Опрос. Как бороться с хулиганами-граффитистами?

В приграничных восточных районах Беларуси россияне продолжают скупать продукцию

Например, на прилавках магазинов Орши многие товары только и успевают выставлять, особенно в выходные дни. И если ажиотаж среди белорусов на продовольствие уже давно спал, то покупатели из страны-соседки продолжают массово скупать белорусские товары.