В Славгороде перезахоронили останки солдат, погибших во время Великой Отечественной

Найдены они были несколько дней назад, когда местные коммунальщики укрепляли очистные сооружения.

В 1941 году под Славгородом шли ожесточённые бои. Только за месяц обороны здесь погибли тысячи советских солдат. При проведении земляных работ люди и теперь находят предметы — следы войны.

О находке останков сразу же сообщили поисковикам. Личность одного из бойцов удалось установить по сохранившемуся медальону и личным вещам. Быстро нашли и родственников погибшего. На церемонию перезахоронения приехал его двоюродный внук, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На месте этого мемориала уже захоронено около 900 солдат. Каждый пятый из них пока неизвестен.

Сергей Чехикьян, двоюродный внук погибшего солдата:

Информации не очень много о нём было. Всегда думали, что он был простым солдатом, а, оказывается, был офицером. Дед его очень хотел найти, он бы был очень рад этому.

Александр Халеев, заместитель командира Славгородского поискового отряда «Наследие»:

При нём были найдены военные вещи: револьвер, патроны, остатки обмундирования подтвердили, что это был лейтенант. С ним была сумка, в ней сохранились документы, их обработали эксперты, распознали даже квитанцию о переводе денег в Майкоп.