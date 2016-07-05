Бесплатная парикмахерская на колесах за 21 день обслужит жителей 12 городов и небольших населенных пунктов

Новости Беларуси. Парикмахерская на колесах проедет по городам Беларуси. Это своего рода эксперимент в сфере бытового обслуживания. За 21 день акции жители 12 городов и небольших населенных пунктов будут обслужены бесплатно. В мероприятии примут участие парикмахеры из столицы, а также опытные мастера на местах.

Так, 5 июля передвижной салон красоты прибывает в Витебск. Затем автобус отправится в Оршу, Могилев, Бобруйск, Гомель, Туров и Пинск. Цель эксперимента – обеспечить доступность парикмахерских услуг, в том числе и в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.