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Бесплатная парикмахерская на колесах за 21 день обслужит жителей 12 городов и небольших населенных пунктов

05 июля 2016 06:08
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Новости Беларуси. Парикмахерская на колесах проедет по городам Беларуси. Это своего рода эксперимент в сфере бытового обслуживания. За 21 день акции жители 12 городов и небольших населенных пунктов будут обслужены бесплатно. В мероприятии примут участие парикмахеры из столицы, а также опытные мастера на местах.

Так, 5 июля передвижной салон красоты прибывает в Витебск. Затем автобус отправится в Оршу, Могилев, Бобруйск, Гомель, Туров и Пинск. Цель эксперимента – обеспечить доступность парикмахерских услуг, в том числе и в сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика

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