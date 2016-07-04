Транспортная развязка на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости полностью открыта в Минске

Новости Беларуси. Рекордные сроки, в разы увеличенная пропускная способность. В Минске полностью открыта для движения транспортная развязка на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости.

Путепровод и подъезды с обновленной инфраструктурой стал одним из самых современных в городе как по дизайну, так и по оснащению. При отделке пешеходных переходов впервые применена тактильная плитка для слабовидящих людей.

Одной из первых новую развязку оценила корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ.