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Транспортная развязка на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости полностью открыта в Минске

04 июля 2016 18:39
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Новости Беларуси. Рекордные сроки, в разы увеличенная пропускная способность. В Минске полностью открыта для движения транспортная развязка на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости. 

Путепровод и подъезды с обновленной инфраструктурой стал одним из самых современных в городе как по дизайну, так и по оснащению. При отделке пешеходных переходов впервые применена тактильная плитка для слабовидящих людей.

Одной из первых новую развязку оценила корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ.

 

# общество # Автодороги Беларуси

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