«C весны и до осени дома почти не нахожусь». «Дожинки» прошли в Могилёве

Новости Беларуси. 45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии Шкловского района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат превзошел прошлогодний. С этим и поздравляли 15 ноября победителей сельскохозяйственных соревнований. Среди передовиков механизаторы, водители, агрономы и руководители хозяйств. Гостями праздника стала и наша съемочная группа.

Виктор Мильто в передовиках не впервые. Механизатор хозяйства «Александрийское» дважды победитель республиканских дожинок. Сегодня агрария чествовал район. Гордиться есть чем: 3700 тонн намолот зерна – лучший результат.

Виктор Мильто, механизатор ОАО «Александрийское»:

C весны и до поздней осени дома я почти не нахожусь. Жена уже, конечно, привыкла, все понимает. Надежный тыл – это тоже большое дело.

А вот Иван Зарубицкий в хозяйстве специалист молодой. На уборке зерна водитель всего третий сезон. Но результатами своей работы уже может гордиться: по перевозке второго хлеба в районе равных в этом сезоне ему нет.

Иван Зарубицкий, водитель ОАО «Александрийское»:

Не сказать, что особо легко. Не сказать, что сильно тяжело. Главное войти в колею трудовую. И, если тебе нравится эта работа, то не так и тяжело.

Андрей Кузьменко, директор ОАО «Александрийское»:

Результат, считаю, достойный, и заслуга это всего коллектива, который сделал все в срок и согласно технологии.

Накануне шкловских аграриев чествовали на областных «Дожинках»: район в лидерах по урожайности.

Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома:

Я думаю, результат слаженной работы наших коллективов, начиная от рабочих и заканчивая руководителями, то есть участие всех, и трактористов, и агрономов, должен дать свой результат.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Выполнен государственный заказ по доставке зерна. Население Беларуси будет иметь и хлеб, и мясо, и молоко. Плюс ко всему мы будем иметь экспортный потенциал еще и продать соседям. Потому что продукция Республики Беларусь везде узнаваемая и востребованная.

Шкловчане сегодня решили совместить приятное с полезным, ведь 16 ноября в стране последний день досрочного голосования.

Виктория Новикова, жительница Шклова:

Очень замечательно, что два праздника совпали в один день. Можно и проголосовать, и поздравить хлеборобов, которые отработали успешно этот год.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

И какой же праздник хлеборобов села без каравая? Ведь в него вложены силы всех тех, кого сегодня чествуют за бесценный труд. Начиная с зерна в земле, колоска в поле, заканчивая мукой на мельнице и тестом в печи.

На улицах райцентра разместились торговые ряды. Здесь можно отведать блюда национальной кухни и купить сувениры. Торжества продолжатся до позднего вечера. «Дожинки» в Шклове предваряют знаменательный день для аграриев. 17 ноября работники сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Беларуси отметят профессиональный праздник. Свои поздравления направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что аграрии трудятся в одной из важнейших отраслей национальной экономики, обеспечивая продовольственную безопасность и сохраняя достойные позиции страны на международном рынке.