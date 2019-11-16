«C весны и до осени дома почти не нахожусь». «Дожинки» прошли в Могилёве

Новости Беларуси. 45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии Шкловского района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии Шкловского района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Результат превзошел прошлогодний. С этим и поздравляли 15 ноября победителей сельскохозяйственных соревнований. Среди передовиков механизаторы, водители, агрономы и руководители хозяйств. Гостями праздника стала и наша съемочная группа.
Виктор Мильто в передовиках не впервые. Механизатор хозяйства «Александрийское» дважды победитель республиканских дожинок. Сегодня агрария чествовал район. Гордиться есть чем: 3700 тонн намолот зерна – лучший результат.
Виктор Мильто, механизатор ОАО «Александрийское»:
C весны и до поздней осени дома я почти не нахожусь. Жена уже, конечно, привыкла, все понимает. Надежный тыл – это тоже большое дело.
А вот Иван Зарубицкий в хозяйстве специалист молодой. На уборке зерна водитель всего третий сезон. Но результатами своей работы уже может гордиться: по перевозке второго хлеба в районе равных в этом сезоне ему нет.
Иван Зарубицкий, водитель ОАО «Александрийское»:
Не сказать, что особо легко. Не сказать, что сильно тяжело. Главное войти в колею трудовую. И, если тебе нравится эта работа, то не так и тяжело.
Андрей Кузьменко, директор ОАО «Александрийское»:
Результат, считаю, достойный, и заслуга это всего коллектива, который сделал все в срок и согласно технологии.
Накануне шкловских аграриев чествовали на областных «Дожинках»: район в лидерах по урожайности.
Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома:
Я думаю, результат слаженной работы наших коллективов, начиная от рабочих и заканчивая руководителями, то есть участие всех, и трактористов, и агрономов, должен дать свой результат.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Выполнен государственный заказ по доставке зерна. Население Беларуси будет иметь и хлеб, и мясо, и молоко. Плюс ко всему мы будем иметь экспортный потенциал еще и продать соседям. Потому что продукция Республики Беларусь везде узнаваемая и востребованная.
Шкловчане сегодня решили совместить приятное с полезным, ведь 16 ноября в стране последний день досрочного голосования.
Виктория Новикова, жительница Шклова:
Очень замечательно, что два праздника совпали в один день. Можно и проголосовать, и поздравить хлеборобов, которые отработали успешно этот год.
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
И какой же праздник хлеборобов села без каравая? Ведь в него вложены силы всех тех, кого сегодня чествуют за бесценный труд. Начиная с зерна в земле, колоска в поле, заканчивая мукой на мельнице и тестом в печи.
На улицах райцентра разместились торговые ряды. Здесь можно отведать блюда национальной кухни и купить сувениры. Торжества продолжатся до позднего вечера.
«Дожинки» в Шклове предваряют знаменательный день для аграриев. 17 ноября работники сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Беларуси отметят профессиональный праздник. Свои поздравления направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что аграрии трудятся в одной из важнейших отраслей национальной экономики, обеспечивая продовольственную безопасность и сохраняя достойные позиции страны на международном рынке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выбирая делом всей жизни этот нелегкий, но такой важный труд на сельской ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением, заслуживаете самые искренние слова благодарности. Спасибо вам за преданность родной земле, бережное отношение к природным богатствам нашей Беларуси, верность традициям самоотверженного служения во благо своей страны.