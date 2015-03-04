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Бывший председатель Мингорисполкома Василий Шарапов получил юбилейную медаль к 70-летию освобождения Беларуси

04 марта 2015 17:54
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Новости Беларуси. Юбилейные медали к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков продолжают вручать в столице. Только в Партизанском районе награды получат более 500 ветеранов, среди которых непосредственные участники боевых действий, бывшие узники концлагерей и гетто.

4 марта юбилейную награду вручили и Василию Ивановичу Шарапову. Он был призван на фронт в самом начале войны, а в 1944 году в бою под Оршей потерял ногу. Уже в мирное время работал инструктором райкома партии на строительстве промышленных гигантов.

В 50-е - 60-е годы Василий Шарапов был председателем Мингорисполкома. За годы его руководства в столице появились такие значимые объекты, как филармония, Дворец водных видов спорта, возникли жилые микрорайоны Восток и Зеленый луг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Басавин, военный комиссар военного комиссариата Партизанского района г. Минска:
Тех людей, которые не могут в настоящий момент прийти для получения юбилейных медалей, представители военных комиссариатов объезжают, всех наших ветеранов, и лично вручают.

Василий Шарапов, ветеран Великой Отечественной войны:
Я вышел на улицу: люди обнимаются, война кончилась.

# общество # Ветеран войны

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