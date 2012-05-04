БРСМ планирует наладить обмен студотрядами с Западно-Казахстанской областью

Новости Беларуси. Обмен студотрядами с Западно-Казахстанской областью планирует наладить «Белорусский республиканский союз молодежи». Именно в этом регионе Казахстана в советское время было положено начало студотрядовскому движению, которое в следующем году отметит свое 50-летие.

Белорусские студенты уже два года подряд принимали участие в строительстве детского сада и школы на 600 мест в Усть-Каменогороске Восточно-Казахстанской области. Активный обмен студенческими отрядами также налажен и с Россией, причем, география сотрудничества будет расширяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.