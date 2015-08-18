Прямой эфир

Лучшего спасателя ОСВОД выберут в Минске 18 августа

18 августа 2015 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшего спасателя ОСВОД выберут в Минске. Открытые лично-командные соревнования Белорусского республиканского общества спасения на водах по многоборью стартуют 18 августа на станции «Дрозды». Соревнования пройдут как в индивидуальных, так и в командных упражнениях. Особо зрелищным обещают быть кольцевые гонки на катерах разной мощности.

От профессионализма спасателей зачастую зависит жизнь человека. Только за минувшую неделю осводовцам удалось предотвратить гибель более 40 отдыхающих. Вместе с тем и трагическая статистика неутешительна — в белорусских водоёмах с начала года погибли более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
На 18 августа синоптики объявили штормовое предупреждение
18 августа 2015 08:01

На 18 августа синоптики объявили штормовое предупреждение

Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу редкого полудрагоценного камня
18 августа 2015 07:55

Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу редкого полудрагоценного камня

Граждане Беларуси продолжают эвакуироваться из Сирии, где вновь накалилась обстановка
18 августа 2015 07:50

Граждане Беларуси продолжают эвакуироваться из Сирии, где вновь накалилась обстановка