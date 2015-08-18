Лучшего спасателя ОСВОД выберут в Минске 18 августа

Новости Беларуси. Лучшего спасателя ОСВОД выберут в Минске. Открытые лично-командные соревнования Белорусского республиканского общества спасения на водах по многоборью стартуют 18 августа на станции «Дрозды». Соревнования пройдут как в индивидуальных, так и в командных упражнениях. Особо зрелищным обещают быть кольцевые гонки на катерах разной мощности.

От профессионализма спасателей зачастую зависит жизнь человека. Только за минувшую неделю осводовцам удалось предотвратить гибель более 40 отдыхающих. Вместе с тем и трагическая статистика неутешительна — в белорусских водоёмах с начала года погибли более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.