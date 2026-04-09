Оперативники Могилевского района пресекли деятельность интернет-магазина по продаже запрещенных веществ

В Могилевском районе сотрудники наркоконтроля пресекли деятельность интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Моисеев, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Ленинского района Могилева:

Сотрудниками наркоконтроля на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Принимаются меры по уничтожению сырьевой базы наркотиков. В Могилевском районе оперативники Могилевщины при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали трех жителей Гомельской области, которые организовали и администрировали интернет-магазин, посредством которого распространяли наркотики на территории Могилевской и Гомельской областей.

На территории дачного домовладения фигурантов было обнаружено и изъято 25 килограмм марихуаны, фасовочные материалы, оборудование для выращивания и хранения. Стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается свыше 100 тысяч долларов.

Таким образом, более 20 тысяч доз не попали в незаконный оборот. Как отмечают в МВД, интернет-наркоторговля активно маскируется под обычные сервисы, а организаторы используют любые способы, чтобы скрыть следы. Поэтому важно сообщать о подозрительных объявлениях, закладках и неизвестных лицах в жилых массивах – своевременная информация помогает предотвращать распространение наркотиков.