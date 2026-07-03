Уборочная кампания набирает темп! Как работают аграрии Беларуси в День Независимости?

Спасать жизни – это великое призвание. Но для того чтобы нация жила и развивалась, ей нужен прочный фундамент, уверенность в завтрашнем дне. И этот фундамент в том числе закладывают наши аграрии. В Беларуси набирает темп уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Куртасова, корреспондент:

Сегодня мы находимся на полях передового хозяйства страны «Кухчицы» Клецкого района, где прямо сейчас под мирным небом стартует важнейший этап для всей республики – большая уборочная кампания. Пока в городах звучат торжественные марши, на этих бескрайних золотых нивах разворачивается своя созидательная битва за наш белорусский каравай. И этот благородный труд на родной земле, пожалуй, лучшее подтверждение нашей силы, уверенности и самостоятельности.

Вся техника работает как единый механизм, а сами механизаторы заряжены на максимальный результат. Несмотря на то, что сегодня красный день календаря, работа в хозяйстве не останавливается ни на минуту, чтобы оперативно и без малейших потерь собрать каждое зернышко. Именно так, опираясь на народную мудрость и современные технологии, эти самоотверженные люди своими руками куют продовольственную безопасность нашего государства. Наше наследие и величайшая ценность! Беларусь празднует День Независимости.