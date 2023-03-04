Азарёнок: «Именно Запад, его цивилизация, его путь развития, ведут человечество к ядерному апокалипсису»

Время авторской журналистики. Как на Западе появился культ поклонения ядерному оружию и к чему это может привести? Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Термояд. Загадочное явление, детище обезумевшей, осатаневшей науки XX века. Времена так называемого возрождения, а на самом же деле глубочайшего падения, когда Запад свернул с христианской дороги в псевдонаучное неоязычество, привели к созданию дьявольской штуки, которая может уничтожить планету Земля, снести ее с орбиты. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Все процессы реакционны, если рушится человек – сказал поэт. И когда капитализм, это протестанское, безбожное, богоборческое мироустройство создавалось, принцип был следующий. Человек хуже животного, он неисправим, и лишь богатство является оправданием перед Богом. А все низкие, низменные, подлые качества человечества мы, мудрые хозяева, знающие тайны, обратим к его благу. И так в конкуренции победит сильнейший, и подспорьем тому – наука. Это своей христианской душой чувствовала Россия. Почитайте Блока, невежды змагарские.

Век девятнадцатый, железный,

Воистину жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный

Беспечный брошен человек!

В ночь умозрительных понятий,

Матерьялистских малых дел,

Бессильных жалоб и проклятий

Бескровных душ и слабых тел!

С тобой пришли чуме на смену

Нейрастения, скука, сплин,

Век расшибанья лбов о стену

Экономических доктрин,

Конгрессов, банков, федераций,

Застольных спичей, красных слов,

Век акций, рент и облигаций,

И малодейственных умов,

И дарований половинных

(Так справедливей – пополам!),

Век не салонов, а гостиных,

Не Рекамье, – а просто дам...

Век буржуазного богатства

(Растущего незримо зла!).

Под знаком равенства и братства

Здесь зрели темные дела...

А человек? – Он жил безвольно:

Не он – машины, города,

«Жизнь» так бескровно и безбольно

Пытала дух, как никогда...

Но тот, кто двигал, управляя

Марионетками всех стран, –

Тот знал, что делал, насылая

Гуманистический туман.

Григорий Азаренок:

И вот те, кто насылал гуманистический туман, точили свои ядерные клыки. Первыми начали разработки немцы. Но Господь не попустил, чтобы у бесноватого Гитлера в руках оказалось оружие судного дня. Рейх был повержен. Но кто подхватил знамя гибели человечества? Посредственность в физике, Роберт Оппенгеймер, американский дилетантишко. Он был посмешищем среди коллег. Однако вдруг дьявольские тайны открылись ему. Проект «Манхеттен» стал успешным. Вы сейчас напичканы глупостью, что это русские и Путин обезумели, размахивают ядерной дубиной, а Штаты и Запад – ну прям невинные ягнята. Но на заре атомной бомбы в Штатах возник культ этого смертоносного оружия. Цитата от тех, кто присутствовал на первом испытании: «В жизни не видели ничего более величественного. Вспышка была ярче тысячи солнц. Отливала всеми возможными цветами, а песок на полигоне превратился в стекло». Как Оппенгеймер назвал эти испытания? Троица. Он так переосмыслил священные сонеты британского поэта Джона Дона. Чувствуете это почти религиозное поклонение смерти? Эту сладострастную радость от возможности приносить страшные мучения? Вот он – ублюдочный Запад во всей его красе.

Советская армия билась с миллионной квантунской. И именно там, на севере Японии, решался окончательный исход Второй мировой. Но так не считали те, кто двигал, управляя марионетками всех стран. Они готовили для Сталина демонстрацию своего могущества. Они сбросили своего «малыша». Хиросима и Нагасаки. До сих пор в Японии запрещено называть того, что обрушил на них лучевой ад и страшные страдания. Сотни тысяч убитых. Только для спектакля.

Григорий Азаренок:

А что было в самой Америке? Думаете, прогрессивная интеллигенция возмутилась? О нет. Там началось почти религиозное поклонение ядерной бомбе. Появляется атомный туризм, и за все святые бабки можно ездить в Лос-Анджелес, погулять с проститутками, а потом съездить на испытание бомбы, как на экскурсию. Открытки с пригласительными. Наслаждайтесь смертью. Они испытали уже и термоядерную на побережье Оттоле Бикини. 15 мегатонн. Тысяча Хиросим. Гриб на 40 километров. И знаете, что сделали капиталисты? Парижский модельер Луи Риар назвал новый вид бюстгальтера в честь этого события – бикини. Носите, дамы, не обляпайтесь. Но не попустил Господь торжества зла на земле. Гениальная воля Сталина, бесконечные организаторские способности Лаврентия Берии, великий гений советских ученых не позволили Штатам доминировать долго. Мы создали свою бомбу. Не испытывали ее на других странах, не воспевали это, хотя, казалось, идеология научная и безбожная. А вот они – о да – богобоязненные. Трумен распорядился перед бомбардировкой Японии молебен прочитать. Ну какие же умилительные.