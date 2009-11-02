Больные гриппом в Украине получат «Тамифлю» бесплатно

Противовирусное средство «Тамифлю», 300 тысяч доз которого были доставлены на Украину в ночь на понедельник, передадут в больницы для бесплатного лечения всех заболевших гриппом A/H1N1, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко.

Ночью в киевский аэропорт «Борисполь» из Швейцарии самолет доставил 300 тысяч доз «Тамифлю» (одна доза - упаковка с 10 ампулами лекарства), который прописывают при свином гриппе. Тимошенко лично встречала груз в аэропорту. С ней вместе были глава секретариата президента Вера Ульянченко и министр иностранных дел Петр Порошенко.

Премьер заявила, что доза «Тамифлю» была закуплена по цене 8,3 доллара, тогда как на прошлой неделе министр здравоохранения Василий Князевич смог купить это средство в аптеке за 75 долларов.

«Мы не отдаем этот препарат в аптеки, потому что уверены, что начнется спекуляция, с людей будут драть три шкуры», - приводит РИА «Новости» слова Тимошенко.

Она также заявила, что будет требовать от Генпрокуратуры и МВД возбуждать уголовные дела против владельцев тех аптек, которые, по ее словам, занимаются мародерством.

По словам Тимошенко, на следующей неделе правительство закупит еще 300 тысяч доз «Тамифлю».

«Люди должны быть спокойны и должны знать, что во всех больницах Украины достаточно препарата, причем в два-три раза больше, чем нужно», - сказала премьер.