Китайские метеорологи вызвали снег над Пекином

Китайским метеорологам впервые удалось искусственно вызвать снег. Так они борются с последствиями продолжительной засухи, установившейся над Пекином и окрестностями.

В минувшие выходные в Пекине и окрестностях выпал первый снег. Осадки вызвали метеорологи — ученые таким образом пытаются уменьшить негативные последствия засухи, установившейся в последнее время на севере Китая, передает Infox.ru.

В минувшую субботу в пекинские облака распылили 186 доз йодистого серебра, объяснили в метеобюро Китая. В результате в воскресенье утром в городе пошел снег, который не прекращался до полудня. Из-за снега дневная температура упала д

о -2°С, при этом дул сильный ветер.

Сотрудники метеобюро заявили, что снегопад прошел удачно. «Мы не упустим ни одной даже искусственной возможности вызвать осадки, учитывая, что Пекин страдает от продолжительной засухи», — говорится в заявлении главы китайского метеобюро Чжана Цяна.

Местные СМИ сообщили, что это самый ранний случай выпадения снега в столице за последние десять лет. Северную часть страны в этом году поразила продолжительная засуха.

Китайские метеорологи уже научились вызывать дождь, рассеивая специальные химические реагенты в районе облачности. При этом, однако, до недавнего времени ученые были не способны бороться с засухой.

Обычно такие реагенты, как йодистое серебро, рассеивают в районе облачность при помощи специальных снарядов. Это заставляет снежинки достигать критической массы и выпадать на землю в том месте, где прошло воздействие на облако, то есть раньше, чем это должно было произойти.