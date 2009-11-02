Иран перенесет столицу из Тегерана

Совет целесообразности Исламской республики Иран одобрил инициативу о переносе столицы государства в другой город в связи с опасностью разрушения Тегерана во время землетрясения.

По информации Lenta.ru, с предложением выступил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Сейсмологи предупредили о том, что в ближайшее время в районе Тегерана может произойти разрушительное землетрясение.

По мнению профессора Бахрама Акашеха, Тегеран был выбран столицей «по ошибке». Сейчас, уточнил он, городу угрожает землетрясение, магнитуда которого может достигнуть восьми. «Я предупреждал власти об этом еще 40 лет назад. Если бы меня послушали тогда, Тегеран не стал бы мегаполисом и его развитие не вышло бы из-под контроля», - сказал ученый.

Акашех сообщил, что новая столица будет построена между городами Кум и Делижан в провинции Маркази. В этом районе, заявил ученый, землетрясений не было в течение последних двух тысяч лет.

Планы о переносе столицы Ирана рассматривались еще 20 лет назад. Однако после разрушительного землетрясения 2003 года в городе Бам, при котором погибли около 40 тысяч человек, обсуждение проекта возобновилось.

В настоящее время в Большом Тегеране проживает около 13 миллионов человек. Городская инфраструктура, отмечает издание, уже не выдерживает многократно выросшую нагрузку. В начале XX века в городе проживало 250 тысяч человек, а после Второй мировой войны Тегеран насчитывал около одного миллиона жителей.