Студент получил грант на изучение привидений

Студент Нортгемптонского университета получил стипендию в размере 3000 на изучение телепатии и ясновидения.

Студент последнего курса факультета психологии Каллум Купер получил эти деньги от американского Фонда парапсихологии.

Каллум занимается научными аспектами возможности существования паранормальных способностей и жизни после смерти. С помощью гранта он надеется в 2010 году защитить диссертацию по теме «Привидения и галлюцинации».

По словам Каллума Купера, интерес к паранормальным явлениям возник у него уже в Ноттингемпшире, графстве, знаменитом своими многочисленными привидениями.

«Мне и моими коллегам постоянно приходится принимать участие в расследованиях очередного привидения, а недавно к этому добавилось изучение звонков и текстовых посланий с того света», - признается он.

Каллум избрал весьма удачное место для написания своей научной работы: университет Нортгемптона славится свом Центром по изучению аномальных психологических процессов при Факультете общественных наук, сообщает Русская Служба BBC.