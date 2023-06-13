Болезнь теннисистов. Какие есть современные методики для лечения локтевых суставов?

Эпикондилит – заболевание рук, при котором происходит воспаление сухожилий и мягких тканей в области локтевого сустава. Такой недуг обычно развивается у женщин после 40 лет, активно занимающихся уборкой, или спортсменов, в особенности теннисистов. Также в группе риска люди, чья работа связана с тяжелой физической работой – это грузчики и строители.

Руслан Понтелей, травматолог-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Встречается два: наружный эпикондилит либо внутренний, это локоть гольфиста. Но чаще, где-то раз в 8-10, встречается наружный – локоть теннисиста. То есть само название говорит за себя. Она развивается постепенно, порядка нескольких недель. Может, даже месяцев. То есть сначала незначительный болевой синдром в данной области с постепенным усугублением симптоматики, вплоть до того, что люди не могут чашку держать. То есть ослабевает сила кисти, потому что они не могут полноценно сжать руку, возникают боль и слабость мышц.

Эпикондилит возникает из-за микротравм сухожилий и связок локтя. Симптомы могут проявляться не сразу. По мере прогрессирования боль проявляется при сжатии ладони, хватательных движениях кисти, скрещивании руки в запястье, сгибании или разгибании рук.

Руслан Понтелей:

При данной патологии достаточно анамнеза и клинического осмотра, пальпации для постановки диагноза. Непонятности бывают, потому что дифференцировать приходится данную проблему с артрозом в области локтевого сустава, особенно если у человека была травма локтевого сустава. Тогда начинаем с рентгенографии сустава. Касаемо мягких тканей, можно сделать УЗИ-диагностику, посмотреть состояние сухожилий. В сомнительных случаях, когда и то, и другое делаем, есть какие-то вопросы, то МРТ локтевого сустава. А также дифференцировка нужна с неврологическими заболеваниями, такими как туннельной нейропатией.