Прямой эфир

Лукашенко подписал Указ по повышению эффективности работы госструктур с гражданами и субъектами хозяйствования

13 июня 2023 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Максимальное использование возможностей информационных систем и интернет-ресурсов. Диалог между населением и органами власти должен выстраиваться с использованием прогрессивных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Указом внес изменения в директиву, направленную на дебюрократизацию госаппарата и повышение качества жизни населения. Одинаковые возможности заявить о своей проблеме должны иметь как жители городов, так и деревень. Поэтому предусматривается полный охват сотовой связью сельской местности. Должен быть там и широкополосный доступ к интернету. Это прямой путь для обращения граждан за получением важнейших услуг в электронной форме. Их должны принимать через свои сайты и официальные аккаунты в социальных сетях все государственные органы управления. А вот в контактах между собой они должны быть сдержаннее в бумаготворчестве: меньше плодить справок и формальных отчетов.

Лукашенко подписал Указ по повышению эффективности работы госструктур с гражданами и субъектами хозяйствования-1

Новое развитие ожидает и уже хорошо известную в каждом районе службу «Одно окно». Получить любую консультацию жители должны в удобное для них время, а не в свое рабочее.

Президент Беларуси подписал указ о принятии мер в области ценообразования. Подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о помиловании Протасевича и Сапеги: влюбилась в парня, его помиловали. А девчонка будет там сидеть?
13 июня 2023 14:34

Лукашенко о помиловании Протасевича и Сапеги: влюбилась в парня, его помиловали. А девчонка будет там сидеть?

Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом
13 июня 2023 14:27

Около 30 тысяч цветов высадят в Старых Дорогах этим летом

Лукашенко: с ядерной державой никто ещё в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали
13 июня 2023 14:14

Лукашенко: с ядерной державой никто ещё в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали