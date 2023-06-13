Лукашенко подписал Указ по повышению эффективности работы госструктур с гражданами и субъектами хозяйствования

Новости Беларуси. Максимальное использование возможностей информационных систем и интернет-ресурсов. Диалог между населением и органами власти должен выстраиваться с использованием прогрессивных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Указом внес изменения в директиву, направленную на дебюрократизацию госаппарата и повышение качества жизни населения. Одинаковые возможности заявить о своей проблеме должны иметь как жители городов, так и деревень. Поэтому предусматривается полный охват сотовой связью сельской местности. Должен быть там и широкополосный доступ к интернету. Это прямой путь для обращения граждан за получением важнейших услуг в электронной форме. Их должны принимать через свои сайты и официальные аккаунты в социальных сетях все государственные органы управления. А вот в контактах между собой они должны быть сдержаннее в бумаготворчестве: меньше плодить справок и формальных отчетов.