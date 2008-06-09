Более 90 тыс. выпускников школ, гимназий и лицеев получили путевку в жизнь

Всего же за прошедшие выходные более двух тысяч средних общеобразовательных учебных заведений Беларуси провели выпускные вечера. Выпускные балы в школах Беларуси прошли организованно, без происшествий. За охраной правопорядка в усиленном режиме следили сотрудники органов различных подразделений. Наряды дежурили во всех местах проведения торжественных мероприятий. Дисциплина и общественная безопасность были обеспечены на должном уровне.