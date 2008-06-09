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Более 90 тыс. выпускников школ, гимназий и лицеев получили путевку в жизнь

09 июня 2008 10:55
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Всего же за прошедшие выходные более двух тысяч средних общеобразовательных учебных заведений Беларуси провели выпускные вечера. Выпускные балы в школах Беларуси прошли организованно, без происшествий. За охраной правопорядка в усиленном режиме следили сотрудники органов различных подразделений. Наряды дежурили во всех местах проведения торжественных мероприятий. Дисциплина и общественная безопасность были обеспечены на должном уровне.
# общество # Выпускной в Беларуси

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