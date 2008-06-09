Иудеи Беларуси отмечают сегодня один из самых значимых праздников в иудейской религии

День дарования Торы-Шавуот – один из главных праздников календаря. Он является одним из самых почитаемых и значимых праздников в иудейской религии. В этот памятный день всевышний явил себя народу Израиля, чтобы вручить ему Тору – священное религиозное иудейское писание. По традиции, в синагогах республики совершают религиозные обряды, во время которых особое внимание будет уделено молитвенному прочтению глав Торы.