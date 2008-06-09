Безопасный отдых за рубежом

МВД Беларуси рекомендует ответственно отнестись к оформлению документов несовершеннолетних при выезде за пределы страны. В нынешнем году изменений при выезде за границу детей, в том числе и в Россию, нет. Потребуется паспорт. С 2006 года детям, не достигшим 16-летия, он выдается на 5 лет. Во избежание проблем на границе, родителям необходимо заблаговременно позаботиться об обмене паспорта ребенку, на что потребуется максимум месяц. Кроме того, не стоит забывать о письменных разрешениях родителей, если несовершеннолетний едет один или в сопровождении законного представителя.