Работники легпрома отмечают свой профессиональный праздник

У концерна "Беллегпром" – хорошая перспектива для выполнения прогнозных заданий в 2008-м.

Указом главы государства предоставлена уникальная возможность реанимировать легкую промышленность за два-три года. Созданы благоприятные условия для развития бизнеса в этой отрасли.

Сегодня многие страны Евросоюза, в том числе и Восточной Европы заинтересованы размещать у нас свои производственные мощности. Речь идет о выпуске товаров так называемой "быстрой моды". Уже появилось немало инвесторов в малых и средних городах Беларуси. Их привлекает стабильность, качество и надежность.

Концерн "Беллегпром" и сам стремится быть инвестором – создает совместные предприятия с частными компаниями в Беларуси.

