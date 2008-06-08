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Работники легпрома отмечают свой профессиональный праздник

08 июня 2008 13:52
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У концерна "Беллегпром" – хорошая перспектива для выполнения прогнозных заданий в 2008-м.

Указом главы государства предоставлена уникальная возможность реанимировать легкую промышленность за два-три года. Созданы благоприятные условия для развития бизнеса в этой отрасли.

Сегодня многие страны Евросоюза, в том числе и Восточной Европы заинтересованы размещать у нас свои производственные мощности. Речь идет о выпуске товаров так называемой "быстрой моды". Уже появилось немало инвесторов в малых и средних городах Беларуси. Их привлекает стабильность, качество и надежность.

Концерн "Беллегпром" и сам стремится быть инвестором – создает совместные предприятия с частными компаниями в Беларуси.

# общество

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