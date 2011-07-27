Более 1000 подъездов в Минске отремонтировали с долевым участием жильцов

Наиболее активными в коммунальном марафоне оказались жители Советского, Московского и Центрального районов.

К слову, сумма выплат с одной квартиры зависит от количества этажей в жилом доме, планировки мест общего пользования и вида отделочных материалов. При обновлении парадных минчане берут на себя ровно половину расходов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Мисуно, начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Если население финансово участвует в содержании подъезда, то это подстёгивает их соблюдать порядок и чистоту. Последнее время показывает, что таких подъездов в хорошем состоянии становится всё больше и больше.