Минчане могут принять участие в создании бренда родного города наравне с профессионалами

Разработки логотипа и концепции принимаются до конца года, а лучшая будет работа выбрана после конкурса.

Предполагается, что символом станет одна из достопримечательностей, однако оригинальный подход приветствуется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Масштабная PR-кампания поможет привлечь больше туристов и сделать Минск более узнаваемым к Чемпионату мира по хоккею 2014-ого года.

Елена Плисс, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Брендинг — это будущее города. Это дополнительные средства, которые будут получены бюджетом города от туристов. Как показывают исследования, брендинг окупается за 5-10 лет и способен в 4-5 раз увеличить поток туристов.