Прямой эфир

Минчане могут принять участие в создании бренда родного города наравне с профессионалами

27 июля 2011 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Разработки логотипа и концепции принимаются до конца года, а лучшая будет работа выбрана после конкурса.

Предполагается, что символом станет одна из достопримечательностей, однако оригинальный подход приветствуется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Масштабная PR-кампания поможет привлечь больше туристов и сделать Минск более узнаваемым к Чемпионату мира по хоккею 2014-ого года.

Елена Плисс, директор информационно-туристического центра «Минск»:
Брендинг — это будущее города. Это дополнительные средства, которые будут получены бюджетом города от туристов. Как показывают исследования, брендинг окупается за 5-10 лет и способен в 4-5 раз увеличить поток туристов.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 июля 2011 18:50

Леонид Мальцев проверил готовность одного из крупнейших воинских формирований страны

27 июля 2011 13:30

Сильные ливни пройдут сегодня во многих районах Беларуси

27 июля 2011 12:45

На очередную акцию «сетевых революционеров» в Минске никто не пришел