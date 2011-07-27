Леонид Мальцев проверил готовность одного из крупнейших воинских формирований страны

Почти тысяча витебских десантников накануне перешли в режим высшей боеготовности. Воинские части 103-й мобильной бригады подняли по боевой тревоге.

Все происходит в условиях полной внезапности. Сценарий проверки непредсказуемый и максимально реалистичный.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Сложная обстановка. Но обстановка, которая соответствует приблизительно тому, что может быть. Легко, когда люди все на месте и все понятно, а вот когда сразу много различных задач нужно решать — такие силы как раз предназначены для того, чтобы они могли одновременно решать, доукомплектовываться личным составом, принимать решения на отражение различных ударов.

На первом этапе бригада на деле показала, что такое силы немедленного реагирования. Батальоны оперативно доукомплектовали военнослужащими. На плац стянули всю технику. Этим бронетранспортерам даже пришлось преодолеть водные преграды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ситуация меняется постоянно. Голубые береты и психологически, и физически готовы к любому повороту событий. Помимо вооружения с собой у каждого и средства выживания.

Алексей Русак, командир аэромобильного взвода 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады:

Самая главная моя задача как командира — подготовить своих бойцов к тому, чтобы к любой вводной, к любому изменению обстановки, к выполнению любых поставленных, внезапно возникающих перед нами задач.

На практике проверят не только выносливость бойцов, но и новые машины. Белорусские МАЗы недавно заменили гусеничную технику. По шоссейным дорогам они будут двигаться быстрее. Марш-бросок позволит оценить все возможности боевой техники в полевых условиях.

Павел Пищулов, заместитель командира 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады:

Перед батальоном стоит задача практически совершить марш в качестве передового отряда. Марш непростой, потому что получена новая техника, прошло перевооружение. И это первый марш на вновь полученной технике.

С новой техникой подразделение стало еще более мобильным. Насколько, станет ясно во время марша. В этот день аэромобильному батальону необходимо преодолеть почти полторы сотни километров. По дороге к полигону бойцы должны быть готовы и к неожиданным вводным. Например, отражению нападения на колонну. Военным предстоит показать оперативность и слаженность действий в заранее неизвестных обстоятельствах. Впереди еще два дня тренировок и новые боевые задачи.