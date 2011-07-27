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Минские ЖЭСы предлагают любителям граффити согласовывать площади для рисования

27 июля 2011 19:22
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Общая площадь граффити на фасадах жилых домов в Минске приравнялась к размеру двух футбольных полей.

Чтобы за шедевры авангардного искусства не пришлось дорого заплатить, столичным художникам предлагают согласовать так называемую «рабочую зону» с сотрудниками местных ЖЭСов. К примеру, гаражи на Толбухина превратились в мольберт на законном основании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Курленко, директор Куп «ЖЭУ - 71» ЖРЭО Первомайского района:
Кто любит и умеет рисовать — пусть приходят. Мы всегда покажем, где это можно сделат, так, чтобы радовались не только те, кто рисует, но и окружающие.

# общество

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