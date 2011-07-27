Минские ЖЭСы предлагают любителям граффити согласовывать площади для рисования

Общая площадь граффити на фасадах жилых домов в Минске приравнялась к размеру двух футбольных полей.

Чтобы за шедевры авангардного искусства не пришлось дорого заплатить, столичным художникам предлагают согласовать так называемую «рабочую зону» с сотрудниками местных ЖЭСов. К примеру, гаражи на Толбухина превратились в мольберт на законном основании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Курленко, директор Куп «ЖЭУ - 71» ЖРЭО Первомайского района:

Кто любит и умеет рисовать — пусть приходят. Мы всегда покажем, где это можно сделат, так, чтобы радовались не только те, кто рисует, но и окружающие.